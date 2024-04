BRASIL DO BRASIL

Bia revela que mãe a levou para fazer exames após desconfiar do excesso de energia

A ex-sister Bia esteve no programa Mais Você nesta sexta-feira (12) para conversar sobre sua passagem no BBB 24.

Em bate-papo com Ana Maria Braga, a vendedora do Brás contou sobre a vida pessoal também e revelou que a mãe estranhou a quantidade de energia que ela tinha, além de falar rápido demais.

"Minha mãe, com 6 anos, me levou no médico porque achou que eu não era normal. Ela disse assim: 'minha filha não é normal'. O médico me examinou e disse: 'não, ela é normal, ela não tem nada, só que ela nasceu para brilhar'", revelou Bia.