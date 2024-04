SEM FORÇAÇÃO

'Não seria eu', diz Bia após ser chamada de forçada dentro do BBB 24

Ex-sister foi eliminada na noite desta quinta-feira (11)

Da Redação

Publicado em 12 de abril de 2024 às 09:19

Bia, BBB 24 Crédito: Globo

Após ser eliminada do BBB 24, Beatriz do Brás foi direto para o Bate-Papo BBB parq conversar sobre sua passagem no reality show. Na conversa, ela desabafou em relação aos comentários dos colegas de confinamento e sua personalidade.

Bia refletiu que seu jeito afobado pode ter contribuído para criar inimizades na casa, além da saída do programa, onde vários internautas estavam dando como uma das finalistas.

"Olha, pode ser que sim [que tenha me atrapalhado], mas se eu não fosse assim, eu não seria eu. Desde o primeiro até o último paredão, eu fui indicada pelo mesmo motivo. Eu falava: 'Será que eu estou sendo chata?'. Pode ser que tenha atrapalhado, eu não sei o que público pensou. Mas essa sou eu, se eu não for assim, não seria eu", desabafou.

Ela também disse que ficou ressentida ao perceber que passou do ponto em vários momentos do confinamento, principalmente no dia que fez um biquíni com cascas de banana e levou a casa toda para o Tá com Nada.