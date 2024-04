Edicase Brasil

BBB 24: 5 momentos marcantes da emparedada Isabelle na casa

Relembre a trajetória da cunhã-poranga no reality show

Publicado em 12 de abril de 2024 às 01:25

Na reta final do BBB 24, os ânimos entre os participantes seguem aflorados. Isabelle Nogueira, por exemplo, tem dado o que falar nas redes sociais, especialmente após ser indicada ao paredão pelo seu affair e líder Matteus. Tida como uma das favoritas, a sister disputa pela sexta vez a permanência na casa e já protagonizou diversos momentos marcantes no game. Abaixo, confira alguns deles!

1. Briga com MC Bin Laden

No início do programa, Isabelle protagonizou uma das primeiras brigas do BBB 24. Depois de uma intensa formação de paredão, em que a sister foi indicada pelo então líder MC Bin Laden, os ânimos se exaltaram. Na área externa, o brother mandou uma “indireta” para a participante, dizendo para o Rodriguinho: “Eu vi quem votou no Lucas (Buda) ali. A falsidade exala mais que tudo”.

A provocação foi o suficiente para Isabelle reagir, rebatendo: “O que você está falando? Quer falar para mim? Eu falei para ele que eu votei nele”. A partir daí, os dois discutiram com gritos e trocas de ofensas, como “falsa”, “manipulador”, “sonso” e “duas caras”.

2. Apresentação de dança boi-bumbá

Durante a terceira festa do reality show , Isabelle, conhecida como cunhã-poranga do Boi Garantido, o boi vermelho e branco do Festival de Parintins, fez uma apresentação de dança boi-bumbá para os participantes, que aplaudiram o seu desempenho e a elogiaram: “Maravilhosa!”. O espetáculo também agradou o público, que comemorou e exaltou a importância do festival para a cultura brasileira.

3. Climão com Alane e Beatriz

Após o “Sincerão”, um climão se instalou entre Isabelle, Alane e Beatriz. Isso porque, durante a dinâmica, Raquele acusou a bailarina de falar mal da cunhã. “Ela [Alane] esqueceu de falar que quando o trio dela era completo, até umas semanas atrás, elas desciam a lenha na Isabelle e hoje está andando como se fosse melhor amiga dela”, disparou a doceira.

Questionada, Alane negou. Porém, isso não foi o suficiente para Isabelle, que na época ficou bastante pensativa e receosa com as companheiras de confinamento. “Estou muito confusa em relação a tudo isso”, afirmou ela.

4. Desentendimento com Davi

Que Isabelle e Davi são aliados dentro do jogo não é novidade para ninguém. Todavia, isso não significa que a relação não tenha passado por alguns percalços até aqui. Certa vez, o baiano brigou com a sister devido ao seu comportamento com os demais oponentes, criticando a sua aproximação com Giovanna e dizendo que ela não o acatava.

Isabelle retrucou o colega: “Não acato mesmo não, eu ouço até o momento que eu acho […] Não estou gostando dessa conversa… porque você não tá me deixando falar”, desabafou. Os dois ficaram estranhos por um tempo. Inclusive, Davi foi bastante criticado nas redes sociais por não deixar a sister falar. Contudo, logo eles se resolveram e voltaram às boas.

5. Primeiro beijo com Matteus