AMBOS APRESENTARAM BBB

Com a presença de 30 ex-BBBs, Tadeu é entrevistado por Bial; veja quem foi

Foi gravado nesta quinta-feira (18) o primeiro episódio da oitava temporada do talk show 'Conversa com Bial', com estreia marcada para segunda (22). O primeiro convidado Tadeu Schmidt. Neste encontro de ex e atual apresentadores do Big Brother Brasil, a plateia da atração foi composta por ex-BBBs.

Estiveram na plateia: Leka, do BBB1; Rodrigo Cowboy, vencedor do BBB2; Sol "Ianuou", do BBB 4; Flávia Viana e Iris Stefanelli, do BBB7; Rafinha e Jaqueline Khury, do BBB8 – sendo Rafinha o vendedor da edição; Max Porto, Priscila Pires e Ana Madeira, do BBB9 – Max foi o ganhador da edição; Lia Khey e Dicésar, do BBB 10; Daniel Rolim, Maria Melilo e Paula Leite, do BBB 11 – Maria venceu a edição; Jonas, do BBB12; Andressa Ganacin, André Martinelli, Fernanda Keulla e Nasser Rodrigues, do BBB13 – Fernanda venceu a edição; Clara Aguilar e Vanessa Mesquita, do BBB14 – Vanessa venceu a edição; Amanda Djehdian Hoffmann, do BBB 15; Eliezer, Bárbara Heck, Jessilane Alves e Nathalia Deodato, do BBB22; e Amanda Meirelles, Gabriel Santana, Key Alves, Larissa Santos, Ricardo Alface, Sarah Aline, do BBB23 – Amanda venceu a edição.