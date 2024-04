FINALMENTE VEIO AÍ

Após rumores de separação, Davi se manifesta e revela ter dado beijinhos em Mani durante encontro

Novo milionário segue cumprindo agenda lotada fora do BBB 24

Da Redação

Publicado em 19 de abril de 2024 às 11:58

Davi Brito, Mani Rego Crédito: Redes sociais

Depois de rumores de uma possível separação, ou que não queria encontrar a companheira, Davi se pronunciou nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (19) para contar que já encontrou Mani Rêgo.

Em um vídeo gravado nos stories do Instagram, ele afastou boatos de que o relacionamento estava por um fio, e deixou claro que a agenda lotada de compromissos da Globo tem tomado seu tempo desde a vitória na última terça-feira (16) do BBB 24.

“Quero passar aqui pra dizer. Gente, é o seguinte, essa situação aí que tá repercutindo nas redes sociais, falando de mim, de minha namorada, de Mani. Cara, já vi minha namorada já, valeu? Conversei com ela ontem de noite, a gente tava lá no quartinho lá junto. Tô passando por uma série de trabalhos e agendas, tô cumprindo muita agenda esses últimos dias aqui na Globo, valeu. Gente, eu fui campeão do Big Brother, isso aqui é Globo, pô. Então, tem que ter noção e consciência de que eu tô cumprindo uma série de agendas e trabalhos, tô muito apertado”, declarou Davi.

Em seguida, o baiano, morador de Cajazeiras X, deixou claro que nunca vai virar as costas para a amada, mas que o encontro aconteceu entre beijos, abraços e conversas no hotel do Rio.

"Eu nunca vou deixar de ter um tempinho pra ela. Então, tive meu tempinho com ela ali já, já dei um beijinho nela, já abracei, já conversei com ela e tá tudo certo, valeu? Só pra deixar um recado pra vocês. E sobre essa minha parte do relacionamento com ela, isso vai ser super natural”, finalizou o baiano.

Davi foi aos stories do Instagram para falar um pouco mais do lançamento do seu documentário. No mesmo vídeo nosso menino aproveitou para reforçar que já encontrou com sua amada, Mani! ❤️pic.twitter.com/9YnAsCngMZ — Davi Brito 🚗 (@davibritof) April 19, 2024

Mãe de Davi faz críticas à nora

Em entrevista nesta sexta-feira (19) ao CORREIO, a mãe de Davi não foi ao Rio de Janeiro para receber o filho após a final do programa, e sim, Mani Rêgo, namorada ou esposa de Davi. Mas, mesmo com o último dia de BBB 24 ter sido na terça-feira (16), os dois não tinham se encontrado ainda, deixando a internet em 'surto', criando teorias de que o cajazeirense deixou o dinheiro subir para a cabeça e descartou a companheira com quem está há 1 ano e 6 meses.