PIPOCOU!

Com presença de Davi, audiência do Mais Você explode no Brasil

Só em Salvador, audiência subiu 20 pontos

Da Redação

Publicado em 19 de abril de 2024 às 13:29

Davi e Ana Maria Braga Crédito: Globo

É da Bahia, diretamente de Cajazeiras. Após sofrer no Big Brother Brasil 24, Davi venceu o programa e, ao ser entrevistado por Ana Maria Braga no Mais Você, o novo milionário conseguiu elevar a audiência do programa.

Segundo uma publicação feita no X, antigo Twitter, da apresentadora da Globo, desde maio de 2021 que o programa não tinha uma audiência tão grande quanto o que ocorreu na última terça-feira (16) com a presença do milionário.

Foram 13 pontos na média nacional e, em Salvador, cidade do baiano, maior audiência em mais de duas décadas, com 20 pontos.

Davi cozinhou ao lado de Ana Maria Braga, na manhã desta quarta-feira (17), durante participação no Mais Você. Ana Maria viajou ao Rio de Janeiro para entrevistar o baiano, nos estúdios do programa É de Casa.

Na cozinha do programa, Davi preparou um sanduíche para os dois. A apresentadora ajudou o baiano a tirar o paletó para ir até a cozinha e falou sobre a relação dele com a comida dentro da casa.