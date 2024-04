DA COZINHA DO BBB

Davi cozinha com Ana Maria Braga ao vivo; veja vídeo

Milionário participou do programa Mais Você

Milionário e campeão do BBB 24, Davi cozinhou ao lado de Ana Maria Braga, na manhã desta quarta-feira (17), durante participação no Mais Você. Ana Maria viajou ao Rio de Janeiro para entrevistar o baiano, nos estúdios do programa É de Casa.