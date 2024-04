'CONVERSA TENSA'

Acabou? Fãs ficam chocados com suposto término entre Davi e Mani Reggo: 'Defendemos ele'

Segundo o jornalista Luiz Bacci, o baiano contratou uma equipe de advogados para apressar a dissolução da união estável; Casal ainda não comentou o assunto

Da Redação

Publicado em 19 de abril de 2024 às 22:21

Os fãs e seguidores do ganhador do BBB24, Davi, estão surpresos com o suposto término entre o ex-motorista de aplicativo e Mani Reggo. A informação do fim do casal foi divulgada na noite desta sexta-feira (19) pelo jornalista Luiz Bacci. O casal ainda não comentou o assunto.

No início do programa, Mani Reggo chegou a ser atacada nas redes por ser 20 anos mais velha que o ex-motorista.

O relacionamento teria terminado após uma conversa tensa entre os dois durante o encontro do casal em um hotel no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (18).

Ainda de acordo com Bacci, o baiano já teria contratado uma equipe de advogados para apressar a dissolução da união estável. "Inclusive estaria disposto a dividir o prêmio de quase 4 milhões de reais com Mani. Essa pressa para assinar a documentação é para que os próximos contratos de Davi, que são muitos, não sejam divididos", diz o comunicador em um vídeo postado em suas redes sociais.

O motivo do término, segundo Bacci, seria o posicionamento de Mani sobre o relacionamento do casal, além do comportamento de Davi dentro e fora da casa.

Quem não gostou nada da notícia foram os fãs do ex-BBB. "Quando questionaram na casa que ele estava com ela por dinheiro, a gente defendeu. Agora só prova a verdade. Hj ele não precisa dela financeiramente, mas conhecendo um pouco da mulher que Mani é, ele não sabe o que tá fazendo", disse uma internauta.

"Jogou muito ele né. Enganou todo mundo com a história do 'marido amoroso'", debochou uma seguidora. "Isso só mostra o quanto ele foi ator lá na casa. Criou um personagem, a maioria caiu e o tornou campeão. Não acho que ele seja obrigado a casar com ninguém, mas pra quem se dizia casado, que amava a esposa, na primeira oportunidade que saiu já mudou a conversa. Vai mudar muita coisa ainda", alertou outra usuária do Instagram.

"Nunca torci pelo casal. Torcia por ele. Torcia pelo jogo dele. Agora criaram todo um rótulo que eu mesmo nunca vi. Só se falavam de algo que nunca presenciei. Mas a vida é deles… eles resolvam e pronto", defendeu um dos seguidores.

Reencontro

Davi se pronunciou nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (19) para contar que já encontrou Mani Rêgo. Em um vídeo gravado nos stories do Instagram, ele afastou boatos de que o relacionamento estava por um fio, e deixou claro que a agenda lotada de compromissos da Globo tem tomado seu tempo desde a vitória na última terça-feira (16) do BBB 24.

“Quero passar aqui pra dizer. Gente, é o seguinte, essa situação aí que tá repercutindo nas redes sociais, falando de mim, de minha namorada, de Mani. Cara, já vi minha namorada já, valeu? Conversei com ela ontem de noite, a gente tava lá no quartinho lá junto. Tô passando por uma série de trabalhos e agendas, tô cumprindo muita agenda esses últimos dias aqui na Globo, valeu. Gente, eu fui campeão do Big Brother, isso aqui é Globo, pô. Então, tem que ter noção e consciência de que eu tô cumprindo uma série de agendas e trabalhos, tô muito apertado”, declarou Davi.

Em seguida, o baiano, morador de Cajazeiras X, deixou claro que nunca vai virar as costas para a amada, mas que o encontro aconteceu entre beijos, abraços e conversas no hotel do Rio.