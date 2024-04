E AGORA?

Após desabafo de Mani, Davi se declara e diz que está disposto a conversar

Campeão do BBB fez uma live na madrugada e post no Instagram

Da Redação

Publicado em 21 de abril de 2024 às 07:51

Mani e Davi, juntos antes do BBB Crédito: Reprodução/Instagram

A situação entre Davi e Mani Reggo ganhou mais um capítulo na madrugada deste domingo (21). O campeão do BBB fez uma live no Instagram e falou sobre a namorada, após ela postar um desabafo nas redes sobre o status do relacionamento.

"Saí do Big Brother, cumpri uma série de agendas lá no Rio de Janeiro, três dias sem dormir, sem descansar. Hoje que eu consegui dormir um pouco. Só quero deixar claro aqui que eu estou disposto a conversar com minha namorada, que eu considero ela como minha namorada, a dar o carinho pra ela, a dar o respeito pra ela", disse.

Ele falou ainda que quer continuar com o relacionamento. “Eu amo muito ela, é a pessoa que escolhi estar ao meu lado. Se você quiser estou aqui, meu amor. Estou disposto a mudar esse quadro", afirmou.

Depois da live, Davi também fez um post se declarando para Mani. "Mani, meu “LuLu”, eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando".

Parou de seguir

A empresária Mani Rego publicou um texto neste sábado (20) em que demonstrou estar decepcionada com o comportamento de Davi após a saída do baiano como campeão do Big Brother Brasil 2024. Ela retirou da biografia do Instagram a frase 'esposa de Davi' e parou de seguir o baiano.

"Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar."