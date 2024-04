AEROPORTO DE SALVADOR

Mãe de Davi defende o filho em chegada a Salvador e puxa coro para ex-nora: 'Queremos Mani'

A mãe do baiano pediu que o público não tirasse conclusões precipitadas e destacou o caráter do rapaz

Enquanto aguardava, junto com os fãs, a chegada do filho Davi Britto ao aeroporto de Salvador, Elisângela Brit se pronunciou sobre a possível separação entre o campeão do BBB 24 e empresária Mani Reggo.