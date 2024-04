CRISE

'Davi está triste e sem comer', diz mãe do ex-BBB

O campeão do reality chegou no sábado domingo (20) a Salvador

Na noite de sábado (21), o campeão do BBB-24, Davi chegou a Salvador. Hoje, na Arena Pronaica, no bairro de Cajazeiras X, uma grande festa foi preparada para receber o mais novo campeão do reality.

Apesar do clima de alegria, o brother não conseguiu aproveitar como merecia. Os acontecimentos recentes entre ele e a Mani Rego mexeram com o emocional do mais novo milionário.

"Davi está triste, sem comer. Hoje eu tive que levar comida para ele. A gente tentou interagir com ele ao máximo, levar pessoas até onde ele está para que ele não ficasse no celular", disse a mãe do brother Elisângela Brito.