CRISE NO RELACIONAMENTO

Mani Reggo ganha 2 milhões de seguidores e apoio de famosos após post sobre Davi

Em meio a uma crise no relacionamento com Davi e um desabafo onde disse que se sentia um produto, Mani Reggo ganhou mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Ela também recebeu apoio de muitos famosos na postagem.