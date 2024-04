MILIONÁRIO E ENDIVIDADO

Davi continua com dívida de quase R$ 15 mil após ganhar bolada milionária no BBB 24

Antes de virar milionário, ele era motorista de aplicativo e tentava quitar a dívida em seu nome. Segundo o jornal Extra, o participante do reality show da Globo tem pendências com o Banco do Brasil e gira em torno de R$ 10.400.

Relacionamento com Mani

Na Arena Pronaica, em Cajazeiras X, neste domingo (21), o baiano foi questionado sobre a situação que estava enfrentando com a companheira, mas logo evitou adentrar no assunto. “Tô resolvendo. Prefiro não comentar sobre esse assunto, mas estou resolvendo", disse.

Quanto à fama e o interesse do público na sua vida, Davi disse que está aprendendo a lidar. “Eu estou meio confuso no momento, mas estou agradecendo muito a Deus, reconheço o que está acontecendo na minha vida. Nunca pensei que isso fosse acontecer, mas estou tentando lidar com a situação, é muito complicado. Estou sendo do povo, quero ser do povo”, comentou.