Mani Reggo previu término com Davi após o BBB 24: 'Minha vida não vai acabar'

O repentino término de Davi e Mani pegou muitos de surpresa, mas já fora abordado pela autônoma no passado. Em entrevista concedida há um mês, ela rebateu críticas que recebeu na internet e acusações de que o baiano não ficaria com ela quando saísse do programa.

Não se sabe quem decidiu colocar um ponto final na relação. Publicamente, o discurso de Mani é de decepção com falas e atitudes de Davi fora do reality, enquanto o baiano se declara nas redes sociais. Assim como disse no mesmo podcast, a empreendedora segue sua vida, mesmo após o fim do relacionamento.