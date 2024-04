MEME VIRAL

'Calabreso': bordão vira disputa judicial entre Toninho Tornado e Mani Rego

Empresa do humorista diz que outra parte agiu de má-fé

Da Redação

Publicado em 22 de abril de 2024 às 16:19

Toninho Tornado e Mani Rego Crédito: Reprodução / Redes sociais

Em alta durante o BBB 24, o termo "calabreso" se tornou alvo de uma disputa para registro oficial da marca. O duelo é entre o Instituto Maria Preta, que tem relação com Mani Rego, ex-namorada de Davi Brito, e a empresa Non Stop Produções, que agencia o humorista Toninho Tornado, o criador da expressão "calma, calabreso".

Ambos tentam a solicitação do registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para usar o bordão viral após uma briga envolvendo Davi, campeão da última edição do BBB, e o cantor Bin. A ex-companheira de Davi também está tentando patentear os nomes "MANI Lanches" e "X-Calabreso".

O termo "Calabreso" é utilizado pelo humorista Toninho Tornado em suas atividades profissionais desde o ano de 2018. Ele possui mais de 2 milhões de inscritos no Youtube, 3.9 milhões de seguidores no Instagram e 1.9 milhões de seguidores no TikTok e é reconhecido por seus bordões que inserem a letra "O" ao final de palavras terminadas em outras letras em suas pegadinhas.

Em nota pública, a Non Stop afirma que, por meio do seu time juridico especializado, tomou as providências necessárias para garantir o direito de seu agenciado.

"Requerer o registro da marca demonstra a mais clara intenção de uso indevido do bordão e a tentativa de auferir ganhos financeiros com o algo nitidamente criado por outro artista, viola os padrões de condutas éticas, transgredindo os principios da honestidade e boa-fé", acusa a empresa.