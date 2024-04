VEJA QUEM É

X-Calabreso: barraca de lanches da namorada de Davi ganha nova dona após vitória no BBB 24

Matatu de Brotas ganhou um ponto turístico um tanto quanto inusitado nos últimos meses. A barraca de lanches de Mani Reggo, namorada de Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 2024, foi motivo de briga entre familiares e ganhou visibilidade com o sucesso do participante no reality show. Depois da confirmação da vitória do baiano, que embolsou R$2,92 milhões, os planos do casal não incluem mais o comércio de rua.