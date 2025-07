LUTO

Corpo de idoso que caiu do ferry-boat enquanto fazia selfie é sepultado

Luiz Bernardino de Andrade tinha 73 anos e estava a caminho da Ilha de Itaparica

Luiz Bernardino estava indo de Salvador para Itaparica para visitar uma irmã. Minutos antes da queda, ele enviou uma mensagem de áudio para um amigo informando que estava próximo. "Estou aqui chegando na ilha já. Estou no ferry boat. Daqui uns 25, 30 minutos, salto em Bom Despacho. Não quis vir... Está um tempo legal", disse ele na gravação.>

"A gente recebeu um áudio de uma pessoa que estava ao lado dele e presenciou a cena. Disse que ele colocou a mochila no chão, se inclinou para fazer uma selfie e quando o ferry balançou, ele caiu lá de cima. Essa pessoa tentou passar informação para o comandante, mas demorou um pouco para chegar, devido a pessoas curiosas em cima. Quando a embarcação parou já estava um pouco distante", contou em entrevista à TV Bahia. >

A mulher que testemunhou disse que no ponto do acidente estava "ventando demais" e que o idoso "se inclinou demais" ao tirar mais uma foto e na mesma hora o "ferry jogou". "Entrei em desespero e o ferry continuou, porque não tinha chegado ainda a informação ao comandante do que tinha ocorrido. Depois, o ferry parou, a gente ficou procurando e não achou", relatou a testemunha. >