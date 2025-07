PREVISÃO DO TEMPO

Mais chuva? Confira previsão do tempo após feriado de 2 de Julho

Clima deve seguir instável na capital

Nesta quarta-feira (2), o clima é de céu parcialmente nublado com chances de até 40% de chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Já na quinta (3), as chances de chuva aumentam para 60% e continuam moderadas e a qualquer momento.>