Irmã de Mani se mete em briga com Davi e vira nova personagem em disputa

Autônoma foi buscar conforto na caçula após terminar relacionamento

Da Redação

Publicado em 23 de abril de 2024 às 15:51

Mani ao lado da irmã, Fabiana Crédito: Reprodução

A novela envolvendo o pós-BBB de Davi e sua ex-companheira Mani Reggo ganhou uma nova personagem: Fabiana, caçula da autônoma. A ex do vencedor do reality anunciou o término do namoro publicando uma foto ao lado da caçula, que passou a publicar indiretas para o ex-cunhado nas redes.

"Tem coisa que por mais que você tente guardar não dá pra esconder. A verdade", postou Fabiana. Em outro momento, ela compartilhou uma postagem do perfil Resiliência Humana com uma foto da irmã: "As pessoas não abandonam as pessoas que amam, elas abandonam as pessoas que usavam. Concorda?".

Acontece que Fabiana, apesar de baiana, mora no Rio de Janeiro. Por isso, Mani está buscou apoio emocional com ela após o término do relacionamento. A dona de barraca estava na capital fluminense para recepcionar o ex após o BBB.

Quem é Fabiana, irmã de Mani

Fabiana Rego tem 30 anos, e é professora em um universidade particular no Rio, além de coordenadora pedagógica na Associação Franciscana da Divina Providência e atuar na Secretaria Municipal de Educação, como consta em seu perfil no Facebook.

Estudiosa das questões étnico-raciais, Fabiana tem hoje um perfil verificado no Instagram com mais de 140 mil seguidores.