VENCEDOR DO BBB

Davi recupera conta hackeada do Instagram e lamenta situação: 'Não está sendo fácil'

Posts com propostas de investimento em 'oportunidades' foram publicados na conta do baiano

Da Redação

Publicado em 30 de abril de 2024 às 07:52

Davi Brito recupera perfil do Instagram Crédito: Reprodução / Redes sociais

O baiano e campeão do BBB 24, Davi Brito, recuperou a conta do Instagram, hackeada na noite desta segunda-feira (29). Na madrugada desta terça-feira (30), o baiano publicou um story anunciando a retomada do perfil e lamentando a situação. "Fico muito triste com o que aconteceu. Não está sendo fácil, mas com toda luta, estamos indo para cima com toda força que a gente tem", desabafou.

Ele ainda agradeceu aos seguidores que deram apoio. "Estou aqui passando para agradecer a cada um de vocês que se movimentaram para me ajudar. Graças a Deus a conta está recuperada com sucesso, amanhã estaremos aí voltando às atividades", afirmou.

Davi também publicou no X (antigo Twitter) um agradecimento pela recuperação da conta, mas a publicação acumula críticas e pedidos para que os perfis sejam administrados por uma equipe de assessoria.

Conseguirmos toda turbulência acabou , obrigada pelo apoio de todos !! — Davi Brito 🚗 (@davibritof) April 30, 2024

Alvo de golpes

Enquanto não conseguia recuperar as contas, Davi pediu que os fãs ficassem atentos para não cair em golpes. "Pedimos que por favor não caiam em nada, mensagens e nem stories no perfis de Davi Brito e de Raquel Brito [irmã do baiano]", escreveu nas redes sociais.

Posts com propostas de investimento em 'oportunidades' foram publicados na conta do ex-BBB. Em uma foto, que foi publicada recentemente pelo ex-motorista de app, o golpista chama os seguidores para tirar dúvidas sobre a proposta. Em seguida, outra publicação mostra o print de uma tela de celular com notificação de uma suposta transferência no valor de R$15,5 mil.