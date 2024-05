GOLPES

Conta de Davi Brito no Instagram é hackeada; irmã também teve perfil invadido

Alerta foi feito pelo próprio campeão do BBB 24, que avisou aos fãs sobre a possibilidade de golpes

Da Redação

Publicado em 29 de abril de 2024 às 21:58

A conta no Instagram do ganhador do BBB 24, Davi Brito, foi hackeada na noite desta segunda-feira (29). O anúncio foi feito pelo perfil do baiano no X (antigo Twitter). Segundo o aviso, a conta de Raquel Brito, irmã do ex-BBB, também teve o acesso roubado.

Enquanto não consegue recuperar as contas, Davi pediu que os fãs fiquem atentos para não cair em golpes. "Pedimos que por favor não caiam em nada, mensagens e nem stories no perfis de Davi Brito e de Raquel Brito."

Posts com propostas de investimento em 'oportunidades' foram publicados na conta do baiano. Em uma foto, que foi publicada recentemente pelo ex-motorista de app, o golpista chama os seguidores para tirar dúvidas sobre a proposta. Em seguida, outra publicação mostra o print de uma tela de celular com notificação de uma suposta transferência no valor de R$15,5 mil.

O suposto hacker também divulgou conversas para convencer os seguidores de que os ganhos são altos e instantâneos. "Sua aplicação de 500,00 obteve um retorno de 2.200,00. Tempo de operações 13 minutos. Seu rendimento total no período foi de 3.134,00", promete o texto. As mensagens alertam ainda que não se trata de 'pirâmide' ou 'algo do tipo'.