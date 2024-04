SERÁ QUE VEM AÍ?

Ivete Sangalo pode não entrar em documentário sobre Davi, afirma colunista

Produção da Globo estipulou uma data limite para finalizar a edição do documentário "Davi, Um Cara Comum da Bahia"

Parece que a presença de Ivete Sangalo no documentário de Davi, vencedor do BBB 24, ainda é uma dúvida. Isso porque, a artista estaria com a agenda lotada, sem tempo para gravar um depoimento para o baiano de Cajazeiras.