GLOBO GERA REVOLTA

Entenda a 'cláusula Juliette' que tem impedido Davi e outros ex-BBBs de fazer 'publis'

Baiano não recebeu um centavo até o momento

Publicado em 27 de abril de 2024 às 14:44

Já faz tempo que anônimos se inscrevem para o Big Brother Brasil mais interessados em ser ex-BBBs do que efetivamente participantes do programa. A intenção é usar o canhão de audiência do reality para, após o programar, tornar-sem influenciadores com contratos até milionários com empresas.

Na edição 24, a primeira parte até foi concluída, com alguns ex-participantes somando milhões de seguidores nas redes. A segunda, entretanto, ainda não foi concretizada. O motivo disso é a "cláusula Juliette", assinada por todos antes do programa, mas que agora desperta ira dos ex-BBBs.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, a Globo tem afastado os novos famosos das marcas. A emissora adotou a nova cláusula após Juliette vencer o BBB 21 e sair do reality com 15 contratos publicitários milionários já assinados. Nenhum com participação do canal.

A partir deste episódio, a Globo reforçou a VIU Hub, "a casa dos influenciadores", uma agência que cuida dos contratos publicitários de diversos talentos da emissora, entre eles, todos os ex-participantes do BBB 24. A agência tem exclusividade com os ex-BBBs até julho, podendo estender em alguns casos.

Os ex-BBBs têm odiado o trabalho feito pela agência e o assunto virou pauta nos bastidores e grupinhos de WhatsApp.

Acontece que as marcas buscam os participantes, que orientam contato direto com a emissora. Só que, ainda de acordo com o colunista, a Globo muitas vezes ignora os contratantes.

Até o momento, apenas Beatriz e Fernanda tiveram trabalhos publicitários já realizados com a agência da Globo.

Davi, maior nome da edição, ainda não conseguiu fechar trabalhos apesar dos 10 milhões de seguidores. Para piorar, ele não recebeu um centavo a mais para realizar a gravação de seu documentário. Tudo isso já estava previsto no contrato inicial.