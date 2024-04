DO BBB PARA A EUROPA

Ex-BBB Hadson Nery vira técnico de clube europeu e pode ter título inédito

O ex-BBB 20, Hadson Nery virou treinador do FC Pas de la Casa, de Andorra, e pode conquistar um feito inédito com o grupo esportivo: vencer a final da Copa Constitució.

Segundo a CNN, o FC Pas de La Casa conseguiu subir para a primeira divisão ainda 2023, sendo que o time foi fundada em 2012. Vale lembrar que, antes de entrar no BBB 20, ele já era treinador profissional e pediu licença para participar do reality show.

Hadson trabalhou, anteriormente, com equipes no Brasil, incluindo o Santos do Amapá e o Varginha de Minas Gerais. Com formação e licença oficial para treinar equipes, ele está fazendo do seu conhecimento adquirido para impulsionar o futebol andorrano.