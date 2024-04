REALITY

Estrela do spin-off: Como Mani Reggo ficou famosa sem nem ter colocado os pés no BBB?

Com mais de 6,5 milhões de seguidores no perfil do Instagram criado do zero há menos de seis meses, ex-namorada de Davi acumula postagens de 1 milhão de curtidas após o término com o campeão do programa

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 27 de abril de 2024 às 11:00

Mani conquistou além de seguidores, o apoio nas redes de personalidades como Carolina Dieckmann e Astrid Fontenelle Crédito: Divulgação

Acompanhar cem dias de confinamento parece que foi pouco para os fãs do BBB24. Isto porque, o motorista de aplicativo e agora milionário, Davi Brito, não deu ao fandom nem um minuto sequer de sossego. Ou melhor, não só ele. A agora ex-namorada, Mani Reggo, também tem ocupado os holofotes da história que a gente não sabe bem ainda se é de fama, amor, rivalidade ou mágoa - ou tudo isso misturado - mesmo que não seja o enredo da próxima novela global.

E quem diria que o burburinho da reação surpresa de Ana Maria Braga, quando Davi se referiu ao relacionamento com Mani com um singelo “estamos nos conhecendo” ia dar pano para um bombardeio de narrativas, diferentes versões até uma disputa de patente? O calabreso deu nervoso. O fato é que a assistente social e empreendedora, Mani Reggo, nem passou pela casa, mas, alcançou, sim, do zero, 6,5 milhões de seguidores no Instagram em um perfil só com 215 publicações, que não tem nem seis meses que foi criado. Antes de Davi entrar no BBB, Mani não era nem tão adepta assim das redes.

“Além de extrapolar a narrativa dentro da proposta do reality, a fórmula se aproxima muito do melodrama com todas essas viradas e essa relação do romance. Ao se pensar na construção de Mani – enquanto personagem dessa narrativa – me parece algo muito próximo do que aconteceu com Camila, a ex-mulher de Lucas Buda. São figuras que não estão dentro da trama principal, ou seja, ali no reality em si, mas que ganham uma importância aqui fora, o que remete muito ao que chamamos de spin-off, principalmente em formatos de narrativas seriadas”, analisa o professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Sergipe (PPGCOM/UFS) e integrante do Laboratório de Pesquisa em Cultura Pop (Cultpop), Eloy Vieira.

As narrativas paralelas que geralmente são focadas em personagens específicos extrapolam o quadrado do reality, dando folego, garantindo a audiência e fazendo esse conteúdo circular. A quantidade de seguidores que Mani conquistou é bem maior até do que a de outros participantes do 'BBB 24', sobretudo, os que faziam parte do Camarote e que já tinham uma certa visibilidade e carreira artística. Mani passou fácil por cima da cantora Wanessa Camargo, que tem 4,8 milhões de seguidores e do pagodeiro Rodriguinho, com 4,4 milhões. Se continuar engajando nesse ritmo, pode chegar a alcançar os números de Yasmin Brunet, atualmente, com 7,1 milhões.

Para Eloy Vieira é nessa lógica que mora a proporção de visibilidade que Mani vem ganhando, curtida após curtida. “Tanto Mani quanto Camila se encontraram diretamente com a lógica dos influencers, de comunicação e redes sociais que a gente tem hoje. Então, esse é um fator fundamental para elas terem ganhado uma proporção grande assim. Do ponto de vista estrutural, ela é uma personagem que estava muito mais imersa e que talvez não tenha sido tão orgânica quanto a Camila, mas também existe ali uma estratégia: tem publicitário, empresário, uma ong”.

Um dia após a final do BBB, na quarta-feira (17), Davi alcançou a marca de 10 milhões de seguidores, número que se mantém estacionado depois de um pouco mais de uma semana que foi consagrado campeão. Mani saiu de 3,5 milhões de seguidores para quase o dobro. Nos últimos dias, Davi apagou do perfil a postagem do seu pedido de desculpas e também fotos recentes com ela. Desde que Mani deixou de seguir Davi e tirou o status de esposa do seu perfil, ela recebeu inúmeros comentários de apoio de personalidades como Carolina Dieckmann, Astrid Fontenelle, Gretchen, Carmo Dalla Vecchia, Tati Quebra Barraco e Carla Perez.

“Mani foi muito bem pensada, até porque a ideia era projetar uma marca, Davi e Mani. O meu ponto em relação à imagem dela vem desse contexto que a gente tem de comunicação nas redes sociais e influenciadores, de tornar pessoas comuns em celebridades e de forma muito efêmera, que depende de estratégias que a mantenham circulando. Mas aí é preciso pagar para ver”, completa Vieira.

Looping BBB

Mani poderia ser um personagem invisível no jogo, mas durante a jornada de Davi na casa se tornou atuante ao ajudar a construir e ilustrar essa narrativa do casal batalhador que se ama, da mulher, guerreira, mãe, que finalmente tem um homem digno do seu amor. Levantou algumas vezes a bandeira do etarismo e do racismo. Foi uma das enunciadoras da narrativa do casal de que amor não tem idade e que vence tudo.

Para a mestranda e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal da Bahia (PósCom/ UFBA), Laís Prado, Mani e Davi eram um casal em perfeita simbiose em que, se um vence, o outro também. “Ao longo do programa, ela passou por algumas transformações de imagem e postou vídeos bem produzidos e comoventes sobre a história do casal, que evidencia um cuidado com a narrativa que está sendo co-criada. Não é a vitória de Davi, mas a vitória de Davi e Mani”, opina. A sensação de looping é de que o Big Brother ainda não acabou:

“É comum, após um reality show acontecer, ver muitas pessoas se envolverem com as vidas reais desses participantes, tal como era no programa. As pessoas têm uma urgência por formarem opinião e muitas vezes são construídas por pessoas sem compromissos com a vida. É preciso ter cautela, sobretudo quando é a vida do outro. O cancelamento existe, mas ele é implacável para pessoas negras. É preciso ter cuidado para não ir com a manada, assim como aconteceu no programa”.

Durante a gravação do programa Altas Horas (Rede Globo) que vai ser exibido neste sábado (27), Davi confirmou o término do namoro com Mani e deu a sua versão sobre o que aconteceu. Mani tem evitado dar entrevistas à imprensa. Na última postagem no seu perfil no Instagram há três dias que agradece a todos que torceram por ela, já são mais de 1 milhão de curtidas e 87 mil comentários. Na sexta-feira (26), ela fez uma live de menos de 5 minutos com a irmã, Fabiana Reggo, agradecendo o apoio dos seguidores depois do fim do relacionamento com Davi e afirmou que lançar alguns projetos nos próximos dias. A live passa mais de 400 mil curtidas e de 53,3 mil comentários.