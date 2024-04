DESABAFO

Davi chora em conversa com fãs e diz que sofreu ‘racismo, humilhação e rejeição’ no BBB 24

'Só Deus sabe o que eu passei dentro daquela casa', disse

Publicado em 25 de abril de 2024 às 18:49

Davi Crédito: Reprodução/ GloboPlay

Campeão da edição deste ano do Big Brother Brasil, o baiano Davi Brito aproveitou um intervalo entre as gravações de programas de TV da Rede Globo para conversar com os fãs que o apoiaram nas redes sociais durante o reality show. Na madrugada desta quinta-feira (25), um Space do X, antigo Twitter, o novo milionário chorou ao relembrar a trajetória na casa mais vigiada do país.

“Eu sou muito mole. Só tenho que agradecer a cada um de vocês, de coração, por tudo o que vocês fizeram. Só Deus sabe o que eu passei dentro daquela casa. E vocês sabem também. Racismo, humilhação, rejeição…. Todos os processos que eu passei ali dentro não foram fáceis. Tem coisa que vai ficar marcada para o resto da minha vida e só vocês me dão esse apoio. Deus abençoe vocês”, disse Davi, com a voz embargada pelas lágrimas. O campeão da última edição do reality show da Globo venceu o programa com 60,52% dos votos e se viu envolto em polêmicas desde que saiu do confinamento, com direito a término de relacionamento e acusações nas redes sociais.

“Vocês tem me ajudado a fazer todo esse movimento aí, de quando eu estava dentro da casa, né? Às vezes, mesmo sabendo, poxa, sem intenção de receber nada de troca, né? Mas fazendo por amar, por gostar e o mais importante para mim é saber que fora de toda essa agonia, existem pessoas como vocês, que me amam, que gostam de mim, que me apoiam, que me abraça, que está comigo porque der e vier, que não solta a minha mão por nada e fico até emocionado em falar, sabe? Fico até emocionado… de saber que eu tenho toda essa torcida maravilhosa”, disse Davi aos prantos.

“Não chora, Davi. Senão a gente chora junto”, respondeu um dos fãs.

