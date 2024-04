REALITY

Lucas Buda relata problema financeiro e diz que está 'gerenciando o caos' pós-'BBB' e divórcio

"Publicidade... não está aparecendo", lamentou

Estadão

Publicado em 25 de abril de 2024 às 14:12

Lucas Buda Crédito: Reprodução

Lucas Buda, ex-participante do BBB 24, compartilhou sua preocupação com a escassez de oportunidades de publicidade após o programa, citando a recente separação como um dos motivos que afetaram sua atual situação. Em entrevista para a revista Quem, ele lamentou: "Publicidade... não está aparecendo".

No entanto, ele destacou que todos os acontecimentos dentro e fora da casa afetaram sua situação atual, e agora está determinado a "gerenciar todo esse caos, esse risco que me coloquei e tentar agir da melhor forma possível para conseguirmos os melhores resultados dentro do cenário que tenho"

Atualmente, Buda trabalhava como professor e está construindo sua carreira como influenciador, contando com uma equipe de seis pessoas. Ele reconheceu ainda as dificuldades enfrentadas pelo grupo Pipoca, do qual fez parte, após o término do programa.