Documentário sobre Davi, baiano campeão do ‘BBB 24’, ganha data de estreia

Produção será disponibilizada no Globoplay

Publicado em 27 de abril de 2024 às 16:58

O documentário que vai contar a história de vida do baiano Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil (BBB 24), já tem data para estrear. O Globoplay divulgou neste sábado (27) que a obra foi batizada de “Davi, um cara comum da Bahia” e estreia no streaming no dia 8 de maio.

A produção vai mostrar a trajetória do baiano, desde sua infância em Cajazeiras, até sua participação e estratégia para vencer o reality, com 60,52% dos votos. Ele levou o maior prêmio da história do programa até hoje e é o homem mais jovem a vencer o reality, aos 21 anos.

Na última semana, o ex-brother, que tem sido acompanhado por uma equipe do streaming desde que saiu do reality show, compartilhou um pouco dos bastidores das gravações.

Uma parte do primeiro release oficial sobre o documentário já se desdobra em spoilers do que o público poderá acompanhar na atração.

“Qual foi a estratégia para lidar com os conflitos no reality? Qual o impacto da fama após o confinamento de 100 dias no BBB? Estas e outras questões serão abordadas no documentário, que estreia em breve no Globoplay, e tem direção artística de Duda Martins, roteiro de Tais Amordivino, produção executiva de Anelise Franco e direção de Gênero de Mariano Boni”, diz a nota.

Em entrevista ao gshow, Davi contou sobre a emoção de ter uma produção contando sua história.

“Nunca imaginei que minha história virasse um filme. Estou ansioso para ver como minha história vai ser contada. Espero que possa inspirar muitos meninos de origem humilde como a minha”.