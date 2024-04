AMIZADE CONTINUA?

Isabelle revela se mantém amizade com Davi após final do BBB 24

Cunhã disse que só conseguiu contato com o baiano dois dias após a vitória dele no reality

A ex-BBB Isabelle Nogueira revelou nas redes sociais se mantém a amizade com Davi, campeão da edição deste ano, após a final do reality. A amazonense deu a resposta em uma caixinha de perguntas no Instagram e disse que essa era a pergunta mais recorrente. Ela afirmou que todos estão cheios de compromissos, mas a dupla se fala até por chamada de vídeo.