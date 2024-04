AMOR NO AR?

Influencer abre o jogo sobre encontro com ex-BBB Davi em condomínio de luxo

A imagem do campeão do BBB com a influenciadora Bárbara Contreras viralizou na web

Publicado em 30 de abril de 2024 às 17:49

Davi Brito e influenciadora digital, Bárbara Contreras Crédito: Reprodução/Instagram

Após viralizar na web fotos em um momento de encontro com o atual campeão do BBB, Davi Brito, a influenciadora digital Bárbara Contreras, largou o verbo em seu perfil pessoal para explicar como aconteceu o encontro com o brother.

"Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa", conta a jovem.

"Eu meti a cara no carro dele, por que eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa. Ele veio aqui", relata Bárbara.

Depois do fim do programa e das primeiras demandas contratuais como grande campeão, Davi está curtindo férias em uma casa de praia, em um condomínio de luxo. Após viralizar a foto dos dois juntos, os internautas começaram a apontar a jovem como novo affair do brother, após término do relacionamento com a empresária Mani Rego.