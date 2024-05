INFLUENCIADORA PERNAMBUCANA

Saiba quem é Bárbara Contreras, suposto novo affair do ex-BBB Davi

O relacionamento entre o campeão do reality show Big Brother Brasil, Davi Brito, e a empresária Mani Rego mal acabou e já há especulações de um suposto affair entre o novo milionário e a influencer Bárbara Contreras. Nesta terça-feira (30), os pombinhos foram flagrados juntos em um possível encontro , no restaurante Soho, na capital baiana.

A jovem, de 22 anos, já acumula cerca de 703 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Na conta, a recifense compartilha com os internautas sua rotina cercada de idas à praias e piscinas, sempre rodeada de amigos.

No dia-a-dia, além de compartilhar os momentos do seu dia, a influencer divide sua rotina de cuidados com os cabelos cacheados. Vídeos de dancinhas virais também são conteúdos publicados pela influenciadora.

Flagrado juntos

Davi e Bárbara foram jantar no restaurante de comida japonesa Soho, na Bahia Marina, Avenida Contorno na noite desta terça-feira (30). Os dois se conheceram quando Davi fez uma visita aos vizinhos de condomínio em Barra do Jacuípe onde está morando temporariamente e resolveu tirar fotos, fazer vídeos com os jovens do local.