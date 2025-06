CRÍTICAS

'Ridículo de manipulado', dizem ex-participantes sobre reality show da Record

Clara Maia e André Coelho falaram sobre manipulação nas provas e mudança de regras do programa

Terceiros colocados na 4ª temporada do Power Couple Brasil, os ex-participantes Clara Maia e André Coelho criticaram o reality show da Record em entrevista ao podcast PodDekas, que foi ao ar na última terça-feira (10). >

"É manipulado de um jeito muito escrachado pra quem está lá dentro. As provas são manipuláveis", acrescentou. >

O marido da influenciadora também detonou a isenção da competição e lembrou de uma prova em que o antigo apresentador do reality, Gugu Liberato , teria sugerido a sua esposa que desistisse. "A marcação de um canto estava diferente, e eles não conseguiam manter igualdade nas provas. A Clara fez uma prova em que nem encostava a cabeça no chão, quase quebrou o pescoço, e o Gugu ainda falou: 'Então pede pra desistir", recordou André. >

O casal também destacou que houve uma mudança em uma das regras do jogo, favorecendo outro casal. "No final, o programa tinha uma regra. Os 3 últimos casais iriam pra uma prova, quem ficasse em último na prova ficava em terceiro e os outros dois iriam para a votação do público. Eles mudaram a dinâmica e colocaram o terceiro casal para a votação. Era ridículo", falou Clara. >