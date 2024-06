VEJA VÍDEO

Influencer desengasga filho que sufocou com leite; saiba como socorrer

Clara Maia fez manobra de Heimlich para salvar bebê

Da Redação

Publicado em 6 de junho de 2024 às 13:09

Clara Maia e André Coelho socorrendo filho Crédito: Reprodução / Redes sociais

A influencer Clara Maia publicou nas redes sociais um momento de pânico que viveu com um dos filhos gêmeos, José. No vídeo, o empresário e pai da criança, André Coelho, está com a criança no colo quando o bebê começa a engasgar. Clara chega no quarto e faz a manobra de Heimlich, técnica de primeiros socorros ​​para tratar obstruções das vias aéreas superiores por objetos estranhos.

No post, Clara desabafou que a publicação foi feita como alerta para quem é mãe ou pai. "Passamos pelo maior pesadelo hoje à tarde, José se engasgou com leite depois de 1h da mamada, mas graças a Deus consegui ter o sangue frio pra fazer o que precisava ser feito, mesmo com o caos instaurado, cachorro e desespero", disse.

A influencer foi elogiada pelos seguidores devido à calma durante o socorro. No momento de desespero, André chegou a pedir a criança no colo para ajudar, mas, sem resposta, ligou para pedir ajuda no protocolo de emergência. "Eu nem ouvi o André pedindo o menino, anulei tudo e fiquei focada nele já que eu sabia o que tava fazendo e não podia parar até ele respirar. Foram 3 minutos de pânico que duraram uma eternidade, mas Deus cuidou e deu tudo certo", agradeceu,

A manobra de Heimlich é recomendada em caso de engasgo por corpo estranho. A orientação é posicionar a mão na região superior do abdômen, entre o umbigo e o a caixa torácica, depois olocar a outra mão sobre o punho fechado e puxar com força ambas as mãos para dentro e para cima.

