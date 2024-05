Idoso morre engasgado em Feira de Santana

Um idoso de 68 anos morreu engasgado, na cidade de Feira de Santana. A 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, o corpo de Alalande Costa Santa Quiteria foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (20), em sua residência, no bairro Tomba.

De acordo com as informações do registro, o homem fez uso de bebida alcoólica e se engasgou com um alimento. Guias periciais e de remoção foram expedidas. Os laudos vão poder esclarecer a causa da morte.