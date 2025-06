INTERIOR

Operação Faroeste: promotor do MP-BA é suspenso por grilagem de terras

Conselho Nacional do Ministéiro Público afastou Rildo Mendes de Carvalho por 90 dias

Maysa Polcri

Publicado em 16 de junho de 2025 às 14:32

Promotor foi titular da 4ª Promotoria de Justiça de Juazeiro Crédito: Divulgação

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) aplicou a pena de suspensão por 90 dias ao promotor de Justiça Rildo Mendes de Carvalho. Ele é suspeito de participar de esquema de grilagem de terras na cidade de Barra, na região do Vale do São Francisco. A decisão foi tomada durante sessão realizada no dia 10 de junho e publicada no Diário Eletrônico do órgão nesta segunda-feira (16).>

Segundo o processo administrativo, o promotor atuou para que fosse realizado o registro fraudulento de uma propriedade rural de mais de 229 mil hectares, em nome de uma sociedade de advogados pertencente à sua esposa. A conduta ilícita teria ocorrido entre 2013 e 2015. As investigações apontam para a prática de crimes como falsidade ideológica e uso de documentos falsos no âmbito da operação Faroeste. >

O Conselho Nacional do MP determinou ainda o envio de cópia da decisão ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para que seja analisada a possível omissão do Poder Judiciário da Bahia no caso. Também foi recomendado à Procuradoria-Geral de Justiça da Bahia que avalie o envio de um projeto de lei à Assembleia Legislativa para incluir a previsão de demissão como pena disciplinar aplicável a membros vitalícios do órgão do Ministério Público. >

Rildo Mendes de Carvalho atuou como titular da 4ª Promotoria de Justiça de Juazeiro e foi designado, em agosto de 2023, para exercer também o cargo de promotor em Formosa do Rio Preto entre setembro de 2023 e outubro de 2024. A reportagem entrou em contato com o MP-BA e aguarda posicionamento sobre a suspensão do promotor. >