DECISÃO

Operação Faroeste: afastamento de desembargadora e juíza do TJ-BA é prorrogado por mais um ano

Ação penal apura esquema de venda de decisões judiciais relacionadas a disputas de terras no oeste baiano

Tharsila Prates

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 17:36

Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: Gil Ferreira / CNJ

​O Superior Tribunal de Justiça (STJ) prorrogou por mais um ano o afastamento cautelar da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago e da juíza Marivalda Almeida Moutinho, ambas do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ). As magistradas são investigadas no âmbito da Operação Faroeste, deflagrada para apurar esquema de venda de decisões judiciais relacionadas a disputas de terras na região do oeste baiano. >

Relator da ação penal, o ministro Og Fernandes lembrou que o afastamento das magistradas já havia sido prorrogado em fevereiro de 2024. No entanto, segundo o ministro, persistem os motivos que deram causa à medida cautelar. Ele comentou ainda que não há excesso de prazo na tramitação do processo, considerando que são 15 acusados no total – entre os quais figuram desembargadores, juízes, servidores públicos, advogados e empresários.>

Ainda segundo Og Fernandes, a ação penal vem avançando de forma regular e encontra-se atualmente em fase de elaboração de estudos periciais determinados a partir de pedidos complementares de produção de prova feitos pelas defesas.>

A desembargadora Maria do Socorro e a juíza Marivalda Crédito: Reprodução

Ao justificar a prorrogação do afastamento, o ministro citou a complexidade imposta pela grande quantidade de réus e pela natureza dos crimes apurados. "A tramitação do feito se apresenta regular, em que pese os incontáveis documentos, diligências e providências imprescindíveis à sua instrução, afastando-se, pois, qualquer suposição de ilegalidade das medidas cautelares por excesso de prazo", completou.>

O relator explicou que, após o encerramento da fase pericial, o caso seguirá para a finalização da instrução criminal, com a realização de interrogatórios e a abertura de oportunidade para apresentação das alegações escritas.>

"Nada obstante as ações penais e o inquérito estejam avançando, não é possível afirmar que a apuração dos graves fatos denunciados foi concluída. Logo, não é recomendável permitir que as rés reassumam suas atividades neste momento, pois o retorno pode gerar instabilidade e desassossego na composição, nas decisões e na jurisprudência do TJBA", finalizou Og Fernandes.>

Aposentadoria>

Em dezembro do ano passado, a desembargadora do TJ-BA Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo foi aposentada compulsoriamente por decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No âmbito da operação Faroeste, a desembargadora é investigada por exigir até 75% dos pagamentos dos funcionários do gabinete. O esquema de 'rachadinha' acontecia desde 2016.>