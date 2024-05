CONHEÇA A HISTÓRIA

Mulher descobre câncer de pulmão aos três meses de gestação e realiza sonho de ser mãe

Gueise Silva dos Reis foi acompanhada pelo Nascer Bem, programa que atende 1.900 de mulheres em Salvador

Publicado em 20 de maio de 2024 às 11:30

Gueise Silva dos Reis Crédito: Arquivo pessoal

Grávida do primeiro filho, Gueise Silva dos Reis, 40 anos, descobriu, aos três meses de gestação, um tumor no pulmão. A notícia avassaladora caiu como uma bomba no colo da analista financeira e moradora de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, que sempre sonhou em ser mãe.

"Meu filho foi desejado, eu estava num momento radiante da minha vida e essa revelação caiu como uma bomba. Fiquei devastada, meu chão se abriu”, relembra a analista financeiro.

Após o impacto do diagnóstico, o maior desafio foi assimilar todas as informações e tomar difíceis decisões em relação ao tratamento do câncer, considerando os riscos para sua própria saúde e a do bebê. A alternativa imediata seria interromper a gestação. No entanto, essa possibilidade estava fora de cogitação para Gueise.

"Avisei a toda família e equipe médica que seguiria até o meu limite respiratório para ter o meu filho e assim foi acatado. Mesmo sabendo que não iria poder amamentá-lo e ficaria longe dele por quase dois meses ao dar início ao tratamento”, relembra.

Durante esse período difícil, o apoio emocional dos familiares, amigos e da equipe médica do Programa Nascer Bem, da Hapvida NotreDame Intermédica, fez toda a diferença. “Encontrei força e determinação dentro de mim para enfrentar todos os desafios pelos quais estava passando e, por meio de todo suporte oferecido, mantive um espírito positivo e esperançoso para o futuro”, conta.

A médica Bárbara Abade, que a acompanhou durante todo o pré-natal, conta que o caso de Gueise mobilizou toda rede de saúde da Hapvida NDI, em suas mais diversas especialidades, como obstetrícia, oncologista, cirurgia torácica, equipe de enfermagem e neonatologista.

“Foi criado um grupo com esses profissionais para discutir qual seria a melhor estratégia e o momento ideal para fazer o parto da paciente”, relembra Abade, reforçando ainda que a agilidade nos retornos de pré-natal de alto risco e as frequentes consultas contribuíram para o sucesso do nascimento saudável do bebê.

Hoje, a mãe do pequeno Théo, que já completou um ano, segue com seu tratamento contra o câncer equilibrando as demandas da maternidade com suas necessidades de saúde própria.

Segundo a coordenadora médica do Projeto Nascer Bem, Viviane Santiago, celebra neste mês sete anos de atuação em Salvador, são realizados cerca de 223 partos por mês, sempre buscando oferecer a melhor assistência personalizada e humana para cada uma das gestantes.