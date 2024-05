Menos de 20°C: confira as cidades mais frias da Bahia

A Bahia registrou 13 municípios com temperaturas abaixo de 20°C nas últimas 24h. Destas, duas chegaram a bater 15°C. São elas: Luís Eduardo Magalhães (15.3°C), no extremo oeste, e Vitória da Conquista (15.4°C), no centro sul. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Apesar dos números, a que teve a menor temperatura - Luis Eduardo Magalhães - está no 150° do ranking de todo país. Enquanto isso, Itapetinga - que teve a mais alta temperatura entre as citadas - está em 318°.

As cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no Sul do país, lideram a listagem geral. Entre as 10 cidades com as menores temperaturas do Brasil, os números variam entre 2.5°C e 6°C.