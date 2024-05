CALOR

Bahia tem cinco municípios com temperaturas acima de 35°C; saiba quais

Maior registro foi de 36.9°C

Da Redação

Publicado em 14 de maio de 2024 às 08:39

Brumado Crédito: Reprodução/TV Bahia

Cinco municípios baianos registraram temperaturas acima de 35ºC na segunda-feira (13). São eles: Barra (36.9°C), Brumado (36.1°C), Luiz Eduardo Magalhães (35.5°C) Correntina (35.5°C) e Guanambi (35.1°). Dois são do oeste baiano e mais dois do centro sul. Barra, que teve a maior temperatura, faz parte da região do Vale São-Franciscano.

Todas as cidades estão entre as 100 que mais fez calor no país nas últimas 24h. Itapetinga, também no centro sul, registrou 34.9°C. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Apesar do registro, não há alerta para calor no estado.