OPERAÇÃO FORÇA TOTAL

Casal é preso em flagrante por roubo de carro na Avenida Paralela

Uma arma de fogo foi apreendida; veículo e celulares roubados foram recuperados

Publicado em 20 de maio de 2024 às 14:21

Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38 com quatro munições e três aparelhos celulares subtraídos de vítimas Crédito: Divulgação

Um casal foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (20) após o roubo de um carro no bairro de Itapuã, em Salvador. A dupla foi presa por guarnições do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV)/ Apolo.

O acionamento aconteceu por volta das 9h35, e o veículo foi encontrado na altura da Paralela, onde foi interceptado pelos policiais militares que atuam com intensificação das ações durante a 25ª edição da Operação Força Total desde as primeiras horas da manhã. Com o casal, além de um arma de fogo foram encontrados três celulares subtraídos das vítimas.

O veículo modelo Ford Ka, de cor preta, foi roubado em Itapuã, em frente a um estabelecimento comercial. As vítimas acionaram a PM e informaram que os suspeitos seguiram sentido Paralela. Imediatamente as guarnições do Batalhão iniciaram o acompanhamento e conseguiram interceptar e efetuar a prisão de um homem e uma mulher.