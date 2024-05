CRIME

PRF flagra tentativa de roubo de quase 30 toneladas de trilhos em Juazeiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou uma tentativa de furto de trilhos de uma ferrovia em Juazeiro, no norte do estado. Um veículo carregado com 28 toneladas do material estava estacionado sobre os trilhos. Homens que estavam no local fugiram ao avistar a equipe. o Caso aconteceu na última segunda-feira (6).