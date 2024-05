PM prende grupo suspeito de roubo em Camaçari

Policiais militares do 12º BPM foram acionados para averiguar denúncia de um grupo que fugiu em um veículo, após ter furtado diversos objetos em um estabelecimento comercial, na Rua Moreira Cezar, entrada do Lama Preta, em Camaçari. A ação aconteceu na tarde do último sábado (18).