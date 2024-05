CRIME

Bairro do Centro Antigo de Salvador, Tororó tem terceira execução em menos de um mês

Gabriel Ferreira estava trabalhando no depósito de bebidas foi morto com vários tiros

Publicado em 19 de maio de 2024 às 13:10

Em 25 dias, três pessoas em situações distintas foram assassinadas a tiros neste ano, no bairro do Tororó, região do Centro Antigo de Salvador (CAS). Nesses casos, as cenas dos crimes contavam com outras pessoas, mas os assassinos fizeram questão de dizer que só queriam as vítimas. O caso mais recente aconteceu na noite deste sábado (18), com a morte do funcionário de um depósito de bebidas, Gabriel Ferreira, executado dentro do local de trabalho.

O crime aconteceu por volta das 22h30, na Rua Amparo do Tororó, a principal do bairro, próximo ao Largo do Tororó, onde aos finais de semana, os bares ficam cheios. Segundo moradores, o depósito de bebidas, que também é bar, estava cheio, quando dois homens chegaram dizendo: “só quero Gabriel”. Eles afastaram as pessoas e atiraram contra o funcionário, que morreu no local. Durante os disparos, houve pânico generalizado. “Foi todo mundo correndo de um lado para o outro, cadeira voando, sandálias deixadas no chão”, contou uma moradora.

O CORREIO esteve no bairro neste domingo (19), e o depósito estava fechado. Procurou o proprietário nos dois números exibidos na porta do estabelecimento, mas ninguém atendeu. Natural de Ipirá, Gabriel era conhecido no bairro como uma pessoa tranquila. “Sempre tratou bem todo mundo que ia lá comprar. Ele às vezes passava aqui de carro, ‘cantando’ pneu, demorava de frear em um quebra-molas, mas nunca foi de confusão, contou uma outra moradora.

O local possui câmeras de segurança e pode ajudar no trabalho de investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A reportagem procurou a Polícia Civil e a Polícia Militar, para obter mais detalhes do crime. Em nota, a Polícia Civil respondeu que a equipe Silc/DHPP realizou os primeiros levantamentos sobre a morte de um homem alvejado por disparos de arma de fogo, em um depósito de bebidas, no bairro do Tororó, no sábado (18).

"De acordo com as primeiras informações, registradas na ocorrência, quatro suspeitos encapuzados, que estavam em um veículo de cor azul, demais dados não informados, efetuaram os tiros. Foram expedidas guias para remoção do corpo e perícias, realizadas pelas equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A autoria e a motivação do crime serão investigadas pelas equipes da 3ª DH/BTS", diz o comunicado. A Polícia Militar, até o momento, não respondeu.

Encapuzados

Na manhã do dia 15 deste mês, Jackson Conceição dos Santos, 35, também foi assassinado na Rua Amparo do Tororó. De acordo com testemunhas, o autor dos disparos estava encapuzado e fugiu logo após os disparos. O caso é investigado pelo DHPP.

Já Rafael Silva de Jesus, de 29 anos, foi assassinado no dia 23 de abril. Ele tinha acabado de chegar para mais um dia de trabalho, numa empresa que fornece serviço de internet, quando foi baleado por encapuzados por volta das 09h30. Rafael era o motorista e se preparava para sair com a dona da empresa quando os criminosos chegaram em um carro. “Chamaram o nome dele. Quando respondeu: 'diga', atiraram”, contou um morador na ocasião ao CORREIO. No local, os peritos do Departamento de Polícia Técnica recolheram cápsulas de pistolas 9 mm.