Homem é preso após invadir posto de saúde com carro na Bahia

Segundo a Polícia Civil, o suspeito entrou com um carro, em alta velocidade, dentro de uma unidade de pronto atendimento, em Porto de Sauípe, resultando em uma pessoa ferida. Ele também agrediu verbalmente os funcionários da unidade de saúde.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem apresentava sinais de embriaguez. Foi encontrada bebida alcoólica no interior do veículo conduzido por ele. O suspeito ficou preso à disposição da Justiça.