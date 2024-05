REDE ELÉTRICA

Neoenergia realiza operação de manutenções preventivas em Salvador

Durante 90 dias, 15 equipes estarão dedicadas exclusivamente à realização do trabalho

Da Redação

Publicado em 19 de maio de 2024 às 14:31

Neoenergia realiza operação para a realização de manutenções preventivas em Salvador Crédito: Divulgação/Neonergia

Como parte do plano de investimentos da Neoenergia Coelba, a distribuidora deu início, nesta semana, a uma operação para a realização de manutenções preventivas em Salvador. Durante três meses, 15 equipes estarão dedicadas exclusivamente à realização de podas, ajustes em equipamentos que compõem o sistema de distribuição de energia e remoção de cabos de telefonia e internet instalados irregularmente nos postes da distribuidora. A força-tarefa foi montada para reforçar as ações já existentes e garantir a confiabilidade do fornecimento aos moradores da capital baiana.

No total, a Neoenergia Coelba planeja inspecionar cerca de mil quilômetros da rede elétrica, 114 alimentadores e treze subestações. Imediatamente após as inspeções, os profissionais responsáveis pela manutenção preventiva irão atuar e ajustar o que for identificado. Na primeira semana da operação, mais de 200 podas de vegetações próximas à rede elétrica foram executadas em 16 ruas dos bairros da Pituba e da Graça.

“A Neoenergia Coelba possui um plano robusto de manutenções preventivas em todo o estado, em que fazemos as análises e mapeamos o que as equipes devem fazer para garantir o fornecimento de energia dos nossos consumidores. Esta megaoperação é uma ação complementar que trará benefícios imediatos aos soteropolitanos”, destacou o superintendente de Operações da Neoenergia Coelba, Leonardo Silva.

Acompanhando as ações de manutenções preventivas, a distribuidora também montou um planejamento diferenciado para a remoção de cabos de telefonia e internet instalados irregularmente nos postes da empresa. Nos últimos dias, a Neoenergia Coelba retirou 1,5 tonelada dessas fiações em Salvador.

“A responsabilidade pela manutenção dos cabos de telecomunicações é das operadoras, que são as proprietárias dessas fiações, conforme Resolução Conjunta Aneel/Anatel. Nossas ações são proativas e visam preservar o sistema de distribuição de energia”, explicou o gerente de Relacionamento com Grandes Clientes da Neoenergia Coelba, Rodrigo Almeida.

Tecnologia e inovação