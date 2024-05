Carro roubado há mais de 10 anos em Salvador é recuperado em Alagoinhas

Um Ônix roubado há mais de 10 anos foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101, em Alagoinhas. A abordagem ocorreu na altura do Km 104 da rodovia.

Segundo a PRF, depois de suspeitar de adulteração dos sinais identificadores do carro, os policiais descobriram um boletim de ocorrência que informava que o automóvel foi roubado em junho de 2013 em Salvador.

Um homem de 32 anos que conduzia o veículo disse aos policiais que pegou o carro emprestado com uma amiga. A responsável pelo Onix compareceu ao local da abordagem e confirmou que o veículo era de sua propriedade e que o carro foi adquirido há cerca de 4 anos pelo valor de R$ 35 mil. No entanto, ela disse que ainda não tinha realizado a transferência do bem para o seu nome.