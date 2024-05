CULTURA

Confira 11 roteiros afroturísticos para fazer em Salvador

Prefeitura montou o Rolê Afro, que será oferecido a baianos e turistas

Gil Santos

Publicado em 20 de maio de 2024 às 13:33

Evento de lançamento do projeto Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

O número 82 do Largo Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, é um casarão azul que guarda fotos, livros, atas e outros documentos do tempo da escravidão. Há cerca de 190 anos, é também a sede da Sociedade Protetora dos Desvalidos, a primeira organização civil negra do Brasil, fundada em 1832, mas muitos baianos e turistas não sabem disso. Agora, vai ficar mais fácil, porque o local entrou na lista de 30 pontos do Guia de Afroturismo, apresentado pela prefeitura nesta segunda-feira (20).

Na prática a proposta foi: mapear os locais de Salvador que têm importância para o povo negro, para a história da cidade e potencial turístico, como museus, associações, terreiros, monumentos, prédios, restaurantes e outros, e montar guias para visitação para serem distribuídos nos hotéis, pousadas e outros equipamentos do trade turístico. O resultado foi a elaboração de 11 roteiros que contemplam tanto espaços conhecidos como outros menos famosos.

No Rolê das Artes, por exemplo, foram incluídas cinco paradas. Uma delas será na galeria de Raimundo Santos Bida, na Ladeira do Carmo, onde é possível passear por diversos estilos. Já no Rolê Força das Águas estão os tabuleiros de Dinha, Regina e Cira. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) apresentou o Rolê Afro em um evento na Casa da História de Salvador, no Comércio, e destacou a importância do projeto.

"É uma imersão na cultura afro da nossa cidade para oferecer conteúdo a baianos e turistas que venham de qualquer lugar do mundo, para que possam ter um resgate da sua história, conhecer as suas origens, a influência da cultura africana na sua formação e ter uma imersão sobre a força do povo negro da nossa cidade", afirmou.

Na plateia estavam personalidades negras como o escritor, agitador cultural e empresário Clarindo Silva e a presidente da Associação Nacional das Baianas de Acarajé (Abam), Rita Santos, além de representantes do trade turístico. O secretário de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, explicou que os 11 roteiros foram discutidos e construídos em conjunto com agências que já trabalhavam o tema e apresentado para jornalistas especialistas em turismo e operadoras internacionais.

"Se o turismo é umas das principais atividades econômicas de Salvador, se ele é baseado na cultura, e se a cultura é negra, por que os negros não se beneficiam desse mercado? Por que essa estrutura é somente para empresários brancos? Nosso esforço é para não só dar o protagonismo do turismo de Salvador para a população negra, mas também garantir que essas pessoas se beneficiem financeiramente com isso", disse.

Os rolês foram elaborados através de um consórcio. A presidente da entidade, a doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Sueli Conceição, afirmou que Salvador tem atributos importantes que podem tornar a cidade uma potência mundial do afroturismo e contou que o guia foi elaborado de forma participativa.

“A gente construiu esses roteiros a partir das narrativas dos atores e atrizes que já participavam da cadeia, muito em um contexto de serviços. Hoje, com a proposta de transformá-los em protagonistas, muda completamente o formato de participação na cadeia turística”, explicou.

Decreto

O prefeito Bruno Reis aproveitou o momento para assinar um decreto criando o Comitê de Afroturismo. Segundo a prefeitura, o objetivo é ajudar a gestão municipal na elaboração de políticas públicas para a promoção e divulgação do turismo afrocentrado. Ele será formado por diretores de agências, empreendedores e outros profissionais ligados ao segmento.

Durante o evento, representantes de terreiros cobraram mais investimentos e uma linha de crédito específica para a requalificação dos espaços que fazem parte dos roteiros. Bruno Reis se comprometeu o ampliar os recursos do CredSalvador nesse sentido. O programa empresta dinheiro para empreendedores e, na primeira versão, lançada em dezembro de 2021, cerca de 90% das pessoas atendidas eram negras.

Veja abaixo a descrição dos roteiros:

Rolê 1 – “História, luta e liberdade”.

Ponto de encontro: Casa do Benin. Pontos de visitação (estimativa 4h): Casa do Benin/ Igreja do Rosário dos Pretos / Sociedade Protetora dos Desvalidos/ Casa da Capoeira;

Rolê 2 – “Encantos de Oxum”.

Ponto de Encontro: Terreiro de Jesus. Pontos de visitação (estimativa 4h): Terreiro de Jesus/ Instituto Kimundo / Rua Alaíde do Feijão/ Loja Negros Solidários ou Espaço Preto Fala de Amor/ Bella Oyá / Casa Dumato / Restaurante Zanzibar;

Rolê 3 – “Heroínas negras”.

Ponto de encontro: Monumento Maria Felipa. Pontos de visitação (estimativa 3h): Monumento Maria Felipa/ Memorial das Baianas de Acarajé/ Museu Nacional de Enfermagem/ Rua Alaíde do Feijão/ Instituto A mulherada ou Afoxé Filhas de Gandhy;

Rolê 4 – “Das artes”.

Ponto de encontro: Muncab. Pontos de visitação (estimativa 3h): Muncab/ Galeria Raimundo Santos Bida / Cabuloso Ateliê de Arte e Cultura/ Galeria de Arte Sal e Terra/ Ateliê Zé do Diabo;

Rolê 5 - “Sabores da cidade”.

Ponto de Encontro: A ser definido com o cliente. Pontos de visitação (estimativa 4h): Feira de São Joaquim/ Memorial das Baianas de Acarajé/ Museu da Gastronomia/ Restaurante Escola Sesc Senac/ Chef Paloma Zahir;

Rolê 6 – “Encantos do Abaeté”

Ponto de encontro: Parque Metropolitano Lagoas e Dunas do Abaeté. Pontos de visitação (estimativa 4h): Parque Metropolitano Lagoas e Dunas do Abaeté/ Museu Casa da Música/ Bloco Afro Malê Debalê/ Terreiro Ilê Axé Abassá de Ogum;

Rolê 7 – “Força das Àguas”

Ponto de encontro: Transfer a partir do hotel dos visitantes. Pontos de visitação (estimativa 4h): Terreiro Oxumarê/ Casa de Yemanjá/ Acarajé da Dinha, Regina e Cira/ Dique do Tororó;

Rolê 8 – “Quilombismo”

Ponto de encontro: Praça Castro Alves. Pontos de visitação (estimativa 3h): Praça Castro Alves/ Muncab/ Monumento a Zumbi dos Palmares/ Sociedade Protetora dos Desvalidos / Cabuloso Ateliê de Arte e Cultura/ Casa do Benin / Restaurante Zanzibar;

Rolê 9 – “Liberdade-Curuzu Tour - Circuito Sérgio Roberto”

Ponto de encontro: Monumento Maria Felipa. Pontos de visitação (estimativa 3h): Praça Nelson Mandela / Feira do Japão / Movimento Negro Unificado (antiga sede)/ Ladeira do Curuzu / Casa de Maria Felipa / Terreiro Hunkpame Savalu Vodun Zo Kwe/ Salão de Geruza Menezes / Ilê Jitolu/ Ilê Aiyê / Wajeum de Mainha;

Rolê 10 – “Rota Afro Congo Bahia”

Ponto de encontro: Parque Pedra de Xangô. Pontos de visitação (estimativa 4h): Parque Pedra de Xangô / Sede Afoxé Filhos do Congo;

Rolê 11 - “Vivência de Fé – Terra Santa dos Alagados”]