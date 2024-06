POLÍCIA INVESTIGA

Bebê de 5 meses morre após se engasgar com leite em creche no Ceará

O caso aconteceu no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 5 de junho de 2024 às 09:25

Bebê de 5 meses morre após se engasgar com leite em creche no Ceará Crédito: Reprodução

Um bebê morreu após se engasgar com leite em uma creche no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu nessa terça, 3. José Raffael de Sousa Alves, de apenas cinco meses de idade, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Procurada, a Secretaria de Saúde de Itaitinga informou que a criança foi levada a um posto de saúde por duas funcionárias da creche particular onde o bebê era cuidado. As mulheres chegaram em estado de desespero e, ao serem questionadas, informaram que o menino havia se engasgado com leite.

Segundo a coordenadora da atenção básica de Itaitinga, Jaziane Siqueira, a enfermeira que pegou o bebê nos braços percebeu que ele já estava desfalecido e gritou para outras enfermeiras . A criança estava inconsciente e cianótica (roxa), sem movimentos respiratórios.

A equipe realizou os procedimentos de reanimação, a manobra de Heimlich modificada pediátrica. Um médico do posto de saúde iniciou as manobras de RCP (ressuscitação cardiopulmonar) até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu), que teria demorado cerca de trinta minutos para chegar ao posto de saúde.

Ao chegar ao local, a equipe do Samu realizou mais manobras para reanimar o bebê, porém sem sucesso. O médico responsável declarou o óbito às 17h48min.

Polícia Civil investiga circunstâncias da morte do bebêEm nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) informou que a criança deu entrada em um unidade hospitalar, mas não resistiu apesar da realização de manobras de salvamento. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionados para unidade de saúde e colheram informações para as investigações.