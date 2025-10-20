Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pagamento do 13º salário do INSS já tem data confirmada; veja calendário

Os pagamentos começam em 24 de novembro e seguem até 5 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:52

INSS
INSS Crédito: Divulgação

O governo federal confirmou que parte dos beneficiários do INSS receberá uma nova rodada do 13º salário em novembro de 2025. O depósito será feito em parcela única, junto com o pagamento mensal do benefício.

Desta vez, o dinheiro será destinado somente aos segurados que começaram a receber após junho, período em que as duas parcelas antecipadas já haviam sido quitadas. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), isso inclui quem passou a ter direito a aposentadorias, pensões, auxílios e outros benefícios depois da antecipação.

Entre os contemplados estão os beneficiários de aposentadorias (por idade, tempo de contribuição, especial ou por invalidez), pensões por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão e salário-maternidade, conforme informações do Diário do Comércio.

Calendário do 13º do INSS em 2025

Os pagamentos começam em 24 de novembro e seguem até 5 de dezembro, de acordo com o número final do benefício:

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1: 24/11/2025;

Final 2: 25/11/2025;

Final 3: 26/11/2025;

Final 4: 27/11/2025;

Final 5: 28/11/2025;

Final 6: 01/12/2025;

Final 7: 02/12/2025;

Final 8: 03/12/2025;

Final 9: 04/12/2025;

Final 0: 05/12/2025.

Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda

Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
1 de 13
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock

Para quem recebe acima do salário mínimo, os depósitos serão feitos entre 1º e 5 de dezembro, também conforme o número final do benefício.

Como é calculado o valor do 13º

O 13º do INSS é proporcional ao tempo de recebimento no ano. A conta é simples: divide-se o valor mensal do benefício por 12 e multiplica-se pelo número de meses em que o segurado recebeu.

Por exemplo, quem começou a receber em julho terá direito a seis doze avos do valor total.

Como consultar o pagamento

A consulta pode ser feita no aplicativo ou site Meu INSS

, com login e senha do gov.br. Também é possível ligar para a Central 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Quem ainda não tem cadastro pode criar uma senha gratuitamente no site oficial.

Mais recentes

Imagem - Senai oferece 40 mil vagas para cursos gratuitos e pagos

Senai oferece 40 mil vagas para cursos gratuitos e pagos
Imagem - Suruba dentro de cela: o que se sabe sobre policial que manteve relações sexuais com 5 presos

Suruba dentro de cela: o que se sabe sobre policial que manteve relações sexuais com 5 presos
Imagem - Mulher morre e sobrinho é hospitalizado após comerem pizza em SP

Mulher morre e sobrinho é hospitalizado após comerem pizza em SP

MAIS LIDAS

Imagem - Festa, bebida e suruba na cela: policial que fez sexo com 5 presos pode ser expulso da corporação
01

Festa, bebida e suruba na cela: policial que fez sexo com 5 presos pode ser expulso da corporação

Imagem - Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó
02

Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó

Imagem - Expulsa de A Fazenda 17, Gaby Spanic já tinha agendado presença VIP para o fim do mês
03

Expulsa de A Fazenda 17, Gaby Spanic já tinha agendado presença VIP para o fim do mês

Imagem - Esposa de Caetano Veloso, Paula Lavigne posta fotos nua: 'Pode ou é tarde demais?'
04

Esposa de Caetano Veloso, Paula Lavigne posta fotos nua: 'Pode ou é tarde demais?'