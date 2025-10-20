DINHEIRO NA CONTA

Pagamento do 13º salário do INSS já tem data confirmada; veja calendário

Os pagamentos começam em 24 de novembro e seguem até 5 de dezembro

Carol Neves

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 12:52

INSS Crédito: Divulgação

O governo federal confirmou que parte dos beneficiários do INSS receberá uma nova rodada do 13º salário em novembro de 2025. O depósito será feito em parcela única, junto com o pagamento mensal do benefício.

Desta vez, o dinheiro será destinado somente aos segurados que começaram a receber após junho, período em que as duas parcelas antecipadas já haviam sido quitadas. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), isso inclui quem passou a ter direito a aposentadorias, pensões, auxílios e outros benefícios depois da antecipação.

Entre os contemplados estão os beneficiários de aposentadorias (por idade, tempo de contribuição, especial ou por invalidez), pensões por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão e salário-maternidade, conforme informações do Diário do Comércio.

Calendário do 13º do INSS em 2025

Os pagamentos começam em 24 de novembro e seguem até 5 de dezembro, de acordo com o número final do benefício:

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1: 24/11/2025;

Final 2: 25/11/2025;

Final 3: 26/11/2025;

Final 4: 27/11/2025;

Final 5: 28/11/2025;

Final 6: 01/12/2025;

Final 7: 02/12/2025;

Final 8: 03/12/2025;

Final 9: 04/12/2025;

Final 0: 05/12/2025.

Para quem recebe acima do salário mínimo, os depósitos serão feitos entre 1º e 5 de dezembro, também conforme o número final do benefício.

Como é calculado o valor do 13º

O 13º do INSS é proporcional ao tempo de recebimento no ano. A conta é simples: divide-se o valor mensal do benefício por 12 e multiplica-se pelo número de meses em que o segurado recebeu.

Por exemplo, quem começou a receber em julho terá direito a seis doze avos do valor total.

Como consultar o pagamento

A consulta pode ser feita no aplicativo ou site Meu INSS

, com login e senha do gov.br. Também é possível ligar para a Central 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.