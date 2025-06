MÚSICA

Coral da Cidade abre 40 vagas para novos integrantes até segunda (30)

Audições serão realizadas entre os dias 14 e 18 de julho

Estão abertas até a próxima segunda-feira (30) as inscrições para novos integrantes do Coral da Cidade do Salvador, organizado pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge). São disponibilizadas 40 vagas, sendo 12 para sopranos, dez para contraltos, nove para tenores e nove para baixos. Haverá formação de cadastro-reserva. >

As audições serão realizadas entre os dias 14 e 18 de julho, no auditório da Semge, na Rua Horácio César, Dois de Julho. Os candidatos aprovados vão participar dos ensaios às terças e quintas-feiras, no mesmo local da audição. Para permanecer no coral é preciso ter uma presença mínima de 75% nos ensaios programados, contando apenas faltas injustificáveis.>